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Kağıthane’de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

21.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de dondurmacıya ateş açıldı, iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda T.G. (11) ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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