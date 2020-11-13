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Kağıthane’de Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor.Kağıthane Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduracak Sosyal Yardım Marketi yakında hizmete girecek.

Kağıthane Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Elden Gönüle Sosyal Yardım Marketi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor.

Kağıthane Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yüzlerce çeşit ürünü bulunduracak Sosyal Yardım Marketi yakında hizmete girecek. Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde 440 metrekare alanda hizmet verecek Sosyal Yardım Marketi’nde; gıda, temizlik ve giyim ürünleri vatandaşa ücretsiz şekilde sunulacak.

Sosyal Yardım Marketi’ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’ Vatandaşlarımız bir süper market mantığıyla çalışacak marketimizden ihtiyaçları ne ise onu alabilecekler. Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Çağrı Merkezi’ne yardım başvurusunda bulunan vatandaşlarımız durum tespit ekiplerimizce evlerinde ziyaret edilerek bilgileri alınacak. Alınan bilgiler belediyemiz otomasyon sistemine yüklenecek ve aileye alışveriş yapabilmeleri için kart verilecek. Ailenin bilgilerine göre otomatik olarak bu kartlara puanlar yüklenecek. Aile kartındaki puanı miktarınca ürünü ücretsiz şekilde alabilecek’’ dedi.
Tespit ekiplerinin evlere yaptığı ziyaretlerin periyodik olarak tekrarlanacağını belirten Başkan Öztekin, ihtiyaç sahiplerinin eğer mağduriyet derecelerinde değişiklik olmuş ise; kartlarına yüklenen alışveriş puanlarının da buna bağlı olarak güncelleneceğini söyledi. Sosyal Yardım Marketi’nin yeni yılla birlikte hizmete girmesi bekleniyor.

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