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Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

08.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de yokuş aşağı doğru inen ticari taksinin freni patladı. Kontrolden çıkan taksi, araçlara çarparak durabildi. Kazada taksi ile birlikte 4 araç hasar görürken taksi şoförü yaralandı.

Kağıthane’de freni patlayan taksi yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Ulaş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBT 13 plakalı taksi yokuş aşağı hareket halindeyken freni patladı. Kontrolden çıkan taksi, yokuş aşağı sürüklendi. Metrelerce sürüklenen taksi, sokakta bulunan 3 arabaya çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan taksi şoförü, taksiden indikten sonra olduğu yerde bayıldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazada taksiyle birlikte park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı pencereden bakarken duyan mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu. Kaptan arabayı vurdum, dedi. Arabanın freni patladı, dedi. 2 dakika sonra yere bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.
Kazada hasar alan ticari taksi ve diğer araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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