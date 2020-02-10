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Kağıthane’de herkes yüzme öğrenecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

‘Kağıthane’de Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ mottosuyla ilçedeki ilkokullarla ortak yürütülen proje kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

‘Kağıthane’de Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ mottosuyla ilçedeki ilkokullarla ortak yürütülen proje kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilen projede çocuklar, temel eğitimlerden başlayarak yüzme öğreniyorlar.
Kağıthane Belediyesi’nin ilçedeki ilkokullar ile ‘Sporcuhane’ projesi kapsamında ortaklaşa yürüttüğü yüzme eğitimleri ikinci yarıyıl okul dönemiyle birlikte devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftasonu Burhan Felek Atletizm Pisti’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bir milyon kişiye yüzme öğreteceğiz’’ sözü, spordaki gündemi bu alana taşıdı.
Yahya Kemal ve Hamidiye Spor Tesisleri’nde bulunan yüzme havuzlarında; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü olmak üzere hafta içi dört gün boyunca yüzme eğitimi alan çocukların yetenekleri keşfedilecek, yüzme bilmeyen çocuklar yüzme öğrenmiş olacaklar. Toplam 22 ilköğretim okulu projeye dahil oldu. Her bir okula 8 hafta süresince haftada 4 gün yüzme dersleri veriliyor.
Yüzmenin temellerinden denge, ayak çırpma, kulaç atma ve nefes çalışması gibi birçok farklı dalda uzman eğitmenlerden ders alacak olan çocukların yüzme sporuna ilgileri keşfedilerek geleceğin yüzücülerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje kapsamında ilçedeki tüm çocuk ve gençlere yüzme sporunu öğretmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yüzme çok faydalı bir spor. Özellikle çocukların kas ve kemiklerini güçlendirmesinde, kilo kontrolünde, kalp ve beyin damarlarının korunmasında faydaları oldukça çok. Psikolojik olarak da bir rahatlama sağlıyor. Havuzlarımızda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımız yüzme sporunu ücretsiz öğreniyor. Çocuklarımız bu yaz denizde, havuzlarda güvenle yüzebilsinler istiyoruz’’ diye konuştu.

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