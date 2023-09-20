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Kağıthane'de kağıt toplayıcısının öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

20.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan kağıt toplayıcısının öldürülmesine ilişkin biri yaşı küçük 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da Talatpaşa Mahallesi'nde Hikmet Aydoğan'ın (64) öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, ağabeyiyle birlikte yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Aydoğan'ın kağıt toplayarak geçimini sağladığı, olay günü evine gittiği sırada sokakta yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, saldırganın daha sonra motosikletle gelen biriyle olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Çalışmaların devamında, cinayet şüphelisi M.A.K. (17) ile olay yerinden kaçmasına yardım eden motosiklet sürücüsü Tamer Ç. (48) yakalandı.

Öte yandan, cinayetten bir gün önce maktul Aydoğan'ın aynı sokakta ikamet eden Ayşe O. (72) ile tartıştığını, iterek kadının hafif biçimde yaralanmasına neden olduğunu belirleyen ekipler, cinayetin bu olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirerek Ayşe O'yu da gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan 3 şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane

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