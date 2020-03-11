YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane’de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı

Kağıthane’de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının tespit edilmesinin ardından Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm okullara hijyen ürünleri dağıttı.

Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının tespit edilmesinin ardından Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm okullara hijyen ürünleri dağıttı. Okullardaki hijyenin çocukların sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıl içerisinde 50 tondan fazla temizlik ürünü hibe ettiklerini söyledi.
Kağıthane Belediyesi, Türkiye’de ilk korona virüs vak’asının tespit edilmesinin ardından ilçedeki tedbirlerini sıklaştırdı. Belediye tarafından ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı. Dağıtılan hijyen malzemelerinin arasında mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendiller bulundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele örneği sergilediğini ve okullara her türlü hijyen ürünlerini tahsis edeceğini açıkladı. Ayrıca veliler bu projeden çok memnun kaldıklarını çocuklarını okula gönderirken içlerinin rahat olduğunu söyledi.

“Ülkemizdeki milli birlik ve beraberlik ile bu virüsün üstesinden geleceğiz”
Okullarda hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Malzeme dağıtım törenini biz önceden planlamıştık. Biz her yıl okullarımıza temizlikle ilgili destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da okullarımızda yaklaşık 50 tondan fazla temizlik ürünü hibe olarak sağlıyoruz. Yüzey temizleyicisi, kağıt havlu, kağıt mendil birçok farklı temizlik ürünü sağlamış olduk. Hijyen konusunda her zaman okullarımızın yanındayız. Ülkemizdeki milli birlik ve beraberlik ile bu virüsün üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar tedbir alan Bakanlıklarımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımıza da sağlıklı bir nesil ve gelecek temenni ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.