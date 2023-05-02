Kağıthane'de otomobilin minibüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AGK 101 plakalı otomobil, caddedeki restoranın önünde park halinde olan 34 FIF 526 plakalı minibüse çarptı.
Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın, çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsün altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.