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Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.01.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı.

Saldırıda Cihan Ö. ile yoldan geçen Cihan H. ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üzerinde kimlik bulunmayan kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı motosiklet

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