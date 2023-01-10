Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı.

Saldırıda Cihan Ö. ile yoldan geçen Cihan H. ve üzerinde kimliği bulunmayan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan üzerinde kimlik bulunmayan kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

