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Kağıthane’de sınavlar öncesi öğrencilere motivasyon hediyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi, 13-25 yaş arası LGS, YKS veya üniversite final sınavlarına girecek öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler verdi.Kağıthane’de ikamet eden 13-25 yaş arası sınava girecek bin kadar gence, belediye tarafından motivasyon hediyeleri dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi, 13-25 yaş arası LGS, YKS veya üniversite final sınavlarına girecek öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler verdi.

Kağıthane’de ikamet eden 13-25 yaş arası sınava girecek bin kadar gence, belediye tarafından motivasyon hediyeleri dağıtıldı. Belediye ekipleri tarafından ev ev gezilerek dağıtılan hediyeler arasında motivasyon defteri, çikolata kütüphanesi ve korona virüsten korunmaları için maske ve kolonyadan oluşan hijyen ürünleri yer alıyor.

Kağıthane Belediyesi ayrıca gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirme konusunda destek olmak için internet sitesi üzerinden online YKS deneme sınavları hazırladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için daima yanlarında olduklarını belirterek; ‘’ Hediye ettiğimiz motivasyon defterinin özelliği siyah sayfalardan oluşması. Siyah sayfalar, sınav sürecinde karşılaştıkları tüm olumsuzlukları temsil ediyor. O siyah sayfalara beyaz yaldızlı kalemle hayallerini yazıyorlar. Kendilerini motive eden duygu ve düşüncelerini, beyaz yaldızlı kalemle kağıda döküyorlar. İstiyoruz ki ne zaman yorulsalar, karamsarlığa kapılsalar, o defteri açıp okusunlar. Neden başarılı olmaları gerektiğini hatırlasınlar. Bizim de daima yanlarında olduğumuzu bilsinler’’ dedi.

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