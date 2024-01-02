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Kağıthane’de tepki çeken görüntüler: Biri kediye taş attı diğeri o anları kameraya aldı

02.01.2024 10:54 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir şahsın kediye taş attığı, bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kağıthane’de tepki çeken görüntüler: Biri kediye taş attı diğeri o anları kameraya aldı

Tepki çeken görüntülerde yer alan şahıslara, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 bin 554 lira ceza kesildi.

Olay, 18 Aralık tarihinde Kağıthane Maltepe Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın kediye taş attığı ve bir diğer şahsın da o anları kameraya aldığı görüntüler paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, eşkallerinden kimlikleri tespit edilen şahıslardan kediye taş atanın A.Y. olay anını videoya çekenin de F.A. olduğu belirlendi. Aynı mahallede bulunan mobilyacıda çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kediye taş atan şahıslara, 25 Aralık’ta 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 4 bin 544 lira cezai işlem uygulandı.

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Kağıthane

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