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Kağıthane’de ticari takside uyuşturucu ticareti polise takıldı: 3 gözaltı

19.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de şüphe üzerine durdurulan ticari takside yapılan aramada araçta 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulundu.

Kağıthane’de ticari takside uyuşturucu ticareti polise takıldı: 3 gözaltı

Üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıkan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapan torbacıların yakalanmasına için kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan geniş saha araştırmasında 17 Eylül tarihinde Nurtepe-Güzeltepe civarında içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir ticari taksi izlemeye alındı. Ticari taksinin Eyüpsultan Caddesi üzerinde belirli aralıklarla turlaması sonucu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan U.Y., O.Y. ve E.E.’nin üzerlerinden 2.50 gram bonzai maddesi çıktı. Araçta yapılan aramada ise 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulundu.
Yakalanan şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. E.E. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Y. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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