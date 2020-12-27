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Kağıthane’de toplu mülakatla iş sahibi oldular

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi’nin yıl ortasında hizmete açtığı İstihdam Hizmet Noktası, bugüne kadar ilçede yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.Kağıthane’de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiren İstihdam Hizmet Noktası’nda son olarak toplu işe alım mülakatı yapıldı.Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmanın işçi alımı için Kağıthane Belediyesi’ne müracaat etmesi üzerine; belediyeye ait İstihdam Hizmet Noktası’nda toplu mülakat yapıldı.

Kağıthane’de toplu mülakatla iş sahibi oldular

Kağıthane Belediyesi’nin yıl ortasında hizmete açtığı İstihdam Hizmet Noktası, bugüne kadar ilçede yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.
Kağıthane’de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiren İstihdam Hizmet Noktası’nda son olarak toplu işe alım mülakatı yapıldı.
Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmanın işçi alımı için Kağıthane Belediyesi’ne müracaat etmesi üzerine; belediyeye ait İstihdam Hizmet Noktası’nda toplu mülakat yapıldı. Hizmet Noktası’nın CV sisteminde kayıtlı; e sınıfı ehliyet ve SRC 4 belgesi sahibi 371 kişi mülakata davet edildi.
Kemerburgaz Odayeri ve Seymen’deki arıtma tesislerinde şoför olarak görevlendirilecek adaylar; yapılan mülakatla belirlendi. Mülakatta adaylarla uzun yol şoförlüğü, vardiyalı çalışma sistemi ve işveren şartları konuları görüşüldü. Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar yeni yılla birlikte iş başı yapacak.
Kağıthane’de iş arayan vatandaşlar tek tek firmalarla görüşmek yerine CV’lerini belediyeye bağlı İstihdam Hizmet Noktası’na gönderiyor. Hizmet Noktası’nda görevli belediye personelleri, iş arayan vatandaşların becerilerine göre uygun firmalarla görüşerek, kendilerine iş buluyor. Bu sayede iş arayan vatandaşlar yorulmadan ve fazla vakit kaybetmeden iş sahibi oluyor. Aynı şekilde firmalar da gerekli insan kaynağını profesyonel şekilde sağlamış oluyor.

Kağıthane’de toplu mülakatla iş sahibi oldular

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