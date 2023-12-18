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Kağıthane'de yakalanan gasp ve kapkaç şüphelisi tutuklandı

18.12.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Kağıthane'de, gasp ve kapkaç olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Çağlayan Mahallesi'nde gasp, 2 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'nde kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Her iki olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.E.K. (20) ile A.A. (20) Hürriyet Mahallesi'nde kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İki şüphelinin de benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu anlaşıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kapkaç gasp

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