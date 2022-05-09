YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

09.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'ndeki bir adreste silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese 7 Mayıs'ta baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan O.T'yi kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda da farklı markalarda 22 tabanca, farklı tür ve ebatlarda binlerce mermi, 11 bin 150 lira para ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Tokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdiTokat'ta iki katlı evden sesler geldiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi
TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli olduTFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:15
Yatsı
21:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.