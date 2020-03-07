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Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

Baharın gelmesiyle birlikte Kağıthane’de ağaç dikme çalışmalarına ağırlık verildi.

Baharın gelmesiyle birlikte Kağıthane’de ağaç dikme çalışmalarına ağırlık verildi. Kağıthane Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programla 250’ye yakın fidan toprakla buluşturuldu.
Kağıthane Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kağıthane Kaymakamlığı arkasında bulunan yamaç alanda ağaç dikim programı gerçekleştirildi. Ladin, atkestanesi, servi ve erguvan gibi birçok farklı türde fidan toprakla buluşturuldu. Bin 500 metrekare kare alan içine yapılan dikimde 250’ye yakın fidan dikilerek can suyu verildi.
Ağaç dikimine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve 100’e yakın öğrenci katıldı.
Kağıthane’de kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Öztekin, “İlçemiz parklar ve yeşil alanlar konusunda İstanbul’un en ileri ilçelerinden biri. Biz de bunun sürdürülebilir olması ve daha yeşil bir Kağıthane için çalışmaya devam ediyoruz. Çevre konusundaki hassasiyetlerimiz çok fazla. İlçemizdeki park ve yeşil alan sayısını da giderek daha da arttıracak ve çocuklarımıza güzel bir Kağıthane miras bırakacağız” dedi.

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