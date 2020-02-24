YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane’nin kültürel mirası gelecekle buluşuyor

Kağıthane’nin kültürel mirası gelecekle buluşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi bünyesinde hizmet veren El Yapımı Kağıt Atölyesi son günlerde İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir çok öğrenciyi ağırlıyor.Adını Osmanlı dönemindeki kağıt atölyelerinden alan Kağıthane ilçesinde gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor.

Kağıthane Belediyesi bünyesinde hizmet veren El Yapımı Kağıt Atölyesi son günlerde İstanbul’un çeşitli ilçelerinden bir çok öğrenciyi ağırlıyor.
Adını Osmanlı dönemindeki kağıt atölyelerinden alan Kağıthane ilçesinde gelenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Atık kumaş ve kağıtlardan el yapımı kağıt oluşturulan atölyede günde yaklaşık 200 öğrenci eğitim alıyor ve el yapımı kağıdın nasıl oluşturulduğunu öğreniyor. Kendi getirdikleri atık kağıtları ve selüloz içerikli malzemeleri uygulamalı bir şekilde geleneksel yöntem ile el yapımı kağıda dönüştüren çocuklar kendi ürettikleri kağıtları kullanma imkanı yakalıyor.
Aşama aşama kağıt yapımını deneyimleyen çocuklar; önce malzemeleri elleriyle parçalıyor, daha sonra parçalanan malzemeler makine yardımıyla hamur haline getiriliyor. Hamur şeklini alan malzemeler çubuklarla karıştırılarak hamurun yüzeye çıkması sağlanıyor. Daha sonra ise kalıplar yardımı ile teknedeki hamura şekil veriliyor. Üretilen ıslak kağıtlar baskılanıp kuruması için asıldıktan sonra son aşamada oluşturulan kağıt keçelerden dikkatlice çıkarılıyor. Gün sonunda öğrenciler kaç adet kağıt üretebilirlerse onlara kendi resimlerinin baskısının yapıldığı kağıtlar hediye ediliyor.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı içinde toplam 190 ayrı okuldan öğrencinin gelerek deneyimleme fırsatı bulduğu El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde yıl sonuna kadar toplam 350 okulun ağırlanacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor

Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Akçakoca Belediyesinin 25 metrelik teknesi geliyor

Gıda denetimi seferberliği tamamlandı

Gıda denetimi seferberliği tamamlandı

Avukat Aydın Seymen’e göz yaşlarıyla veda

Avukat Aydın Seymen’e göz yaşlarıyla veda

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:22
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
İkbal Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.