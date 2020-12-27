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Kağıthane’ye bir millet kıraathanesi daha açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.12.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi, Emniyetevleri Mahallesi’nden sonra bir millet kıraathanesini daha Hamidiye Mahallesi’ne açıyor.Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in 2019 Yerel Seçimi öncesi sözünü verdiği millet kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi’ne açılıyor.

Kağıthane Belediyesi, Emniyetevleri Mahallesi’nden sonra bir millet kıraathanesini daha Hamidiye Mahallesi’ne açıyor.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in 2019 Yerel Seçimi öncesi sözünü verdiği millet kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi’ne açılıyor. Hamidiye Gençlik Merkezi’nin içinde 500 metrekare alana kurulacak 135 kişi kapasiteli millet kıraathanesi, özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak.
Başkan Mevlüt Öztekin, kıraathanedeki inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Pandemi sonrası yeni normal dönemde kıraathanenin hizmete gireceğini ifade eden Başkan Öztekin, "Kütüphanesinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındıracak. Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca kıraathanede ücretsiz internet, çay ve çorba ikramlarımız da olacak" dedi.

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