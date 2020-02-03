YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor

Kağıtspor şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik’i 96-70 yenerek 2.

Büyükşehir Kağıtspor, kendi evinde karşılaştığı Erzurum BŞB Gençlik’i 96-70 yenerek 2. Ligde şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürdü.
Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören Büyükşehir Kağıtspor, evinde Erzurum BŞB Gençlik ile mücadele etti. Mavi beyazlı ekip, başarılı oyununu maç boyu sürdürerek zorlu müsabakadan 96-70 galip ayrıldı. Mavi beyazlılar aldığı bu galibiyetle ligde TED Ankara Koleji’nin 3 puan önünde lider durumda bulunuyor.
İlk çeyreği 20-19 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 53-34 skoruyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Kağıtspor, son çeyreğe 74-56 önde girdi. Seyircisinin de desteği ile başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan mavi beyazlı ekip, maçtan 96-70 galip ayrılmayı başardı. Mavi Beyazlılar bu sonuç ile bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Kağıtspor’da kaptan Sertay Gürsü 18 sayı, 1 ribaunt, 5 asist ile en skorer oyuncu oldu. Kaptan Sertay’ı, Uğur Dokutan 14 sayı ,11 ribaunt, 3 asist, Anıl Atamış 12 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Barboros Bozkurt 12 sayı, 6 ribaunt, Yusuf Poturoğlu ise 11 sayı 7 ribaunt ile takip eden isimler oldu.
Lig statüsü gereği her devrede takımlar 1 haftayı bay geçiyorlar. İlk devre Erzurum maçı sonrasını bay geçen Kağıtspor, 2. devrede evinde oynadığı maçtan sonra 2 hafta sahalarda olmayacak. 18. haftada maç oynamayacak olan mavi beyazlı takım, 19. hafta müsabakaları kapsamında evinde Ankara temsilcisi Başkent Yenişehir takımını ağırlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:19
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Kaya Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Demircan Eczanesi
Gebze
Aydınoğlu Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

İzmit Belediyesinin ücretsiz yüzme kursu başladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Maganda Kurşunu Can Aldı

Maganda Kurşunu Can Aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.