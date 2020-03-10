Kağıtspor Voleybol takımı Play-off’da

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, Play-off’lar öncesi son maçında da galibiyet kazandı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, TVF İzmir Vestel Venüs Spor Kompleksi’nde sezonun son müsabakasında TFL Altekma karşısında çıktı. Mavi beyazlılar rakibini 3-2 skorla geçti. Mücadelenin ilk setini 22-25 kazanan mavi beyazlılar, İzmir temsilcisini 2. setten de 23-25 ile geçti. Maç skorunu 2-0’a getiren mavi beyazlılar 3 ve 4. setlerde ev sahibine karşı 25-19 ve 25-23 skorlarla setleri kaybetti. Karşılaşmanın son setinde mavi beyazlılar başarı elde etti. Setten 12-15 galip ayrılarak maçı da 3-2’lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Play-of’a kalmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Liginde ilk maçına 12 Ekim günü çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı bu süreçte 11 takım ile karşılaştı. Sezon boyunca toplam 22 maça çıkan mavi beyazlılar bu maçlardan 18 galibiyet çıkarırken sadece 4 kez mağlup oldu. Mavi beyazlıların ligi 2. tamamlamasının ardından gözler play-off’a çevrildi. Efeler Ligi öncesi son viraj olan Play-off’lar 17 Mart günü başlayacak. Müsabakalar Ankara Türkiye Voleybol Federasyonu Vestel Venüs Spor Kompleksi’nde oynanacak.

