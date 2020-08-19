YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

Kağıtspor voleybolda imzalar atıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi.

Bu sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, voleybol sporcuları ile imza töreninde bir araya geldi, takıma yeni katılan sporcular için imzalar atıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarında sona geldi. Mavi beyazlılar 2020-2021 sezonunda 1.Lig’de Kocaeli’ni temsil edecek olan Voleybol A Takımı için de hazırlıklarını tamamladı. Kağıtspor Kulübü, voleybol takımında yeni sezonda mücadele edecek olan sporcular ile imza töreninde bir araya geldi. Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpte 3 yıldır yardımcı antrenör olarak görev alan Yahya Tanta ile anlaşmıştı. Takımın baş antrenörünün belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu.
Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor ikinci Başkanı Serhan Çatal, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Voleybol Branş Yöneticisi Selman Bayazıt katıldı. Törende Baş Antrenör Yahya Tanta, yardımcı antrenörler Fahri Ançel ile oyuncular Mertcan Akın, Baran Taşkıran, Numan Aksoy, Onur Saygın, Murat Çakmak, Ömer Faruk Ançel, Yiğit Kaan Özkan, Sultan Selim Arıman, Yunus Emre Çokgüler, Anıl Durgut, Hakan Kemerli, Samet Hüseyinoğlu, Kadir Bircan ve Tunç Ayhan hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:00
Yatsı
21:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Duru Eczanesi
Darica
Aydın Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Golcuk
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Yarımca Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.