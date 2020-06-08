Kağıtspor’da kontrollü antrenmanlar başladı

Korona virüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerini durduran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da, normal hayat düzeni kapsamında belirli branşlarda antrenmanlara yeniden başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle spor faaliyetleri durdurulan durduran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da, kontrollü hayat kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 1 Haziran’dan itibaren yakın temas içermeyen Halter, Geleneksel Okçuluk, Atıcılık branşlarında sosyal mesafeye uyularak ve gerekli önlemler alınarak antrenmanlara başlanmasına karar verildi. Bu kapsamda kulüp tarafından alınan önlemler ile milli seviyede sporcuların antrenmanlara katılmalarına onay verildi. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem verilecek. Salon girişlerinde antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışındaki kişiler içeri alınmayacak. Gerçekleştirilen antrenmana, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınacak.

Büyükşehir Kağıtspor bünyesinde faaliyet gösteren Güreş, Judo, Karate, Tekvando gibi temasa dayalı branşlarda milli seviyede sporculara kendilerine belirlenen gün ve saatlerde güç antrenmanı yapmak üzere açık havada bulunan antrenman sahalarını kullanacak. Büyükşehir Kağıtspor’da alınan bir diğer önlem ise salonlara belirlenen saatlerde ve belirlenen sporcu ve antrenör dışında kimsenin girişine izin verilmeyecek. Her antrenmanın ardından kullanılan spor aletleri ve salon özel olarak dezenfekte edilecek.

Alt yapıya verdiği önem sayesinde dünya şampiyonlarını yetiştiren Büyükşehir Kağıtspor alt yapı grupları için de özel program hazırladı. Program kapsamında sporcular gruplar halinde antrenörleri ile internet üzerinden yapılan canlı yayınlar ile uzaktan antrenmanlara başlayacak. Alt yapıda ve üst yapıda teknik ve taktik üzerine antrenmanlar Gençlik ve Spor Bakanlığından ve federasyonlardan yeni talimatlar gelene kadar sporcu sağlığını korumak için yapılmayacak.

