Kağıtspor’da Murat Yolcu dönemi

Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde başantrenör Atalay Gemen ile yolları ayıran Kocaeli BŞB Kağıtspor’da yeni teknik patron Murat Yolcu oldu.

Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli BŞB Kağıtspor Kulübü’nde dün başantrenör Atalay Gemen istifa etmesi sonrasında yeni başantrenör belirlendi. Yapılan görüşmeler sonucunda Kağıtspor’da basketbol takımı, Murat Yolcu’ya emanet edildi. Yolcu takımla ilk antrenmanını bugün gerçekleştirecek. Oyunculuk kariyerinde süper lig ve milli takım forması terleten 42 yaşındaki genç teknik adam, antrenörlük kariyerine Konya’da başlayarak Boluspor ve Yalovaspor’da görev aldı.



