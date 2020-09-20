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Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtsporlu antrenörler, online eğitimlerde uzmanlarla buluştu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular ve antrenörler, korona virüs normalleşme sürecinde belirli branşlarda mesafeli olarak antrenmanlara başlamıştı.

Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu

Büyükşehir Kağıtsporlu antrenörler, online eğitimlerde uzmanlarla buluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular ve antrenörler, korona virüs normalleşme sürecinde belirli branşlarda mesafeli olarak antrenmanlara başlamıştı. Yeni normal hayat düzeninde yapılan çalışmalarda bir araya gelemeyen antrenörlere, Büyükşehir Kağıtspor tarafından kulüp spor psikoloğu tarafından özel eğitimler verildi. Profesör Doktor Hakan Kolayiş tarafından internet uygulamaları üzerinden canlı olarak verilen eğitimlerde, biofeed back cihazının sporda kullanımı, pandemi sonrası spora dönüş, uzun vadeli spora gelişimi konuları üzerinde duruldu.
Eğitimler hakkında konuşan Büyükşehir Kağıtspor kulübü spor psikoloğu Prof. Dr. Hakan Kolayiş, “Pandemi sürecinde ve yeni normal hayat sürecinde sık sık hocalarımız ile bir araya gelerek yeni süreç hakkında yapılabilecekler sürecin sporcuların üzerindeki etkisi üzerine eğitimler ve tartışmalar gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz süreci mümkün olduğu kadarıyla faydalı değerlendirmeye çalıştık” dedi.
Öte yandan Kentin halk eğitiminde önemli kurumlarından biri olan KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Eğitimler 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde 334 branşta gerçekleştirilecek. Bu eğitim dönemi hiç kuşkusuz korona virüs nedeniyle beraberinde bir dizi yeni uygulama getirecek. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu

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