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Kağıtsporlu judocular milli takım kampına çağrıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün başarılı sporcuları milli takım kampına çağrıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü milli judocuları, Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında 13 Mart tarihinden itibaren yayınlanan kararnameler kapsamında antrenmanlara kısa süreli ara vermişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün başarılı sporcuları milli takım kampına çağrıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü milli judocuları, Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında 13 Mart tarihinden itibaren yayınlanan kararnameler kapsamında antrenmanlara kısa süreli ara vermişti. Yeni normal hayat düzeni kapsamında judo milli takımı olimpik kadroda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 erkek ve 9 kadın olmak üzere 14 judocu judo milli takım kampına davet edildi.
Pandemi süreci sonrası faaliyetlerine ara vermiş olan Türkiye Judo Federasyonu, almış olduğu sıkı tedbirler ile milli takım kamplarına devam etme kararı aldı. Bu kapsamda Türkiye Judo Fedarasyonu büyük erkekler ve kadınlarda 25 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Erzurum’da, ümit erkeklerde 17 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında Samsun’da ve ümit kadınlarda ise 17 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında Trabzon’da kampa başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde farklı sıkletlerde milli takım kampına; Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, Münir Ertuğ, Hidayet Adıyaman, Enes Ata, Tuğçe Beder, Merve Azak, Zeynep Betül Sarıkaya, Ayşenur Budak, Ayşenur Sülün, Yaren Kömürcü, Elif Kırt, Buketnur Karabulut ve Sıla Ersin olmak üzere 14 sporcu davet edildi.

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