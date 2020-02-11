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Kağıtsporlu judocular turnuvaya damga vurdu

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Almanya’da düzenlenen ve olimpiyatlara kota almış sporcuların mücadele ettiği Engelliler Judo Açık Turnuvası’na Kağıtsporlu milli judocular damga vurdu.2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, Engelliler Judo Açık Turnuvası’na başarı ile döndü.

Kağıtsporlu judocular turnuvaya damga vurdu

Almanya’da düzenlenen ve olimpiyatlara kota almış sporcuların mücadele ettiği Engelliler Judo Açık Turnuvası’na Kağıtsporlu milli judocular damga vurdu.
2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, Engelliler Judo Açık Turnuvası’na başarı ile döndü. 57 kiloda yarışan Zeynep Çelik Aydın, turnuvada şampiyon olurken aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçildi. 66 kg’da mücadele eden bir diğer olimpiyat yolcusu sporcu Recep Çiftçi de şampiyon olarak Türkiye’ye altın madalya kazandıran isim oldu.
Turnuva hakkında açıklama yapan Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın başarılı antrenörü Gültekin Sevinç, “Zeynep Çelik Aydın turnuvanın en teknik sporcusu seçildi. Olimpiyatlar öncesinde, bu turnuvada eksik yanlarımızı ne kadar kapatabiliriz, artılarımızı ne kadar artırabiliriz ve rakiplerin hangi seviyede olduğu görmemiz için önemli bir turnuva oldu . Olimpiyat hedeflerimize adım adım yaklaşıyor ve başaracağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya ile yurda dönmek. Bu turnuvada bunu yapabileceğimizi gördük. Kulübümüze bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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