YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında

Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtsporlu 7 milli karateci, Avrupa arenasında Türkiye’yi ve Kocaeli’ni temsil edecekler.Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu milli karateciler, 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek, karatede yılın ilk büyük organizasyonu Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası için, organizasyona ev sahipliği yapacak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitmek için yola çıktı.

Büyükşehir Kağıtsporlu 7 milli karateci, Avrupa arenasında Türkiye’yi ve Kocaeli’ni temsil edecekler.
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu milli karateciler, 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek, karatede yılın ilk büyük organizasyonu Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası için, organizasyona ev sahipliği yapacak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitmek için yola çıktı. 52 ülkeden bin 155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 20 erkek, 17 bayan sporcu Türkiye’yi temsil edecek. Kocaeli’yi ve Kağıtspor’u temsilen şampiyonada Sueda Özdemir, Simay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Kadir Kaan Bekler, Mert Halıcı, Ömer Abdürrahim Özer mücadele edecek.
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım ve Kağıtspor Teknik Direktörü İbrahim Erçin, Türkiye Şampiyonası’nın ardından yapılan seçmelerden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ev sahipliğinde Kocaeli Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde kampa girdiklerine söyledi. İki etaptan oluşan kamp çalışmalarını noktaladıklarını belirten İbrahim Erçin, “Verimli geçen kamp sürecimizi güzel bir şekilde noktaladık. Sporcularımızın form durumları gayet iyi. Sakat sporcumuz yok. Moraller de en üst seviyede. Sporcularımıza ve güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.
Takım halinde son Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi unvanıyla Macaristan’da mücadele edeceklerini hatırlatan Teknik Direktör İbrahim Erçin, “Türk karatesi, güçlü bir altyapıya sahip. Alt yaş kategorilerinde elde edilen sonuçlar da bunu doğruluyor. 2019’da Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi olduk. Birkaç değişikliğe rağmen bu forma altında hangi sporcu mücadele ederse etsin, tek hedefi kürsüde yer almak olduğu için bu başarılarımızı koruyacağımıza inanıyorum. Hedefimiz kazanabildiğimiz kadar madalya kazanmak ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletmek olacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Nur Eczanesi
Karamursel
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Deniz Eczanesi
Golcuk
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Akcan Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Minikler ‘Bir Doğa Masalı’nda Buluştu

Minikler ‘Bir Doğa Masalı’nda Buluştu

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.