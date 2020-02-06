Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında

Büyükşehir Kağıtsporlu 7 milli karateci, Avrupa arenasında Türkiye’yi ve Kocaeli’ni temsil edecekler.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu milli karateciler, 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek, karatede yılın ilk büyük organizasyonu Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası için, organizasyona ev sahipliği yapacak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitmek için yola çıktı. 52 ülkeden bin 155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 20 erkek, 17 bayan sporcu Türkiye’yi temsil edecek. Kocaeli’yi ve Kağıtspor’u temsilen şampiyonada Sueda Özdemir, Simay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Kadir Kaan Bekler, Mert Halıcı, Ömer Abdürrahim Özer mücadele edecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım ve Kağıtspor Teknik Direktörü İbrahim Erçin, Türkiye Şampiyonası’nın ardından yapılan seçmelerden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ev sahipliğinde Kocaeli Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde kampa girdiklerine söyledi. İki etaptan oluşan kamp çalışmalarını noktaladıklarını belirten İbrahim Erçin, “Verimli geçen kamp sürecimizi güzel bir şekilde noktaladık. Sporcularımızın form durumları gayet iyi. Sakat sporcumuz yok. Moraller de en üst seviyede. Sporcularımıza ve güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

Takım halinde son Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi unvanıyla Macaristan’da mücadele edeceklerini hatırlatan Teknik Direktör İbrahim Erçin, “Türk karatesi, güçlü bir altyapıya sahip. Alt yaş kategorilerinde elde edilen sonuçlar da bunu doğruluyor. 2019’da Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi olduk. Birkaç değişikliğe rağmen bu forma altında hangi sporcu mücadele ederse etsin, tek hedefi kürsüde yer almak olduğu için bu başarılarımızı koruyacağımıza inanıyorum. Hedefimiz kazanabildiğimiz kadar madalya kazanmak ve bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletmek olacak” diye konuştu.

