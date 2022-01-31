Kağızman-Ağrı yolunda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.

Tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kalan 6 araç kurtarılarak geri gönderildi.

Ulaşıma kapatılan yolda çalışmalar devam ediyor.



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