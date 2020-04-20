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Kağızman beyaza büründü

KARS HABERLERİ  | 20.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kağızman’da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü.Türkiye’nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman’da her yıl Nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açıyor ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünüyor.

Kağızman’da meşhur kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı açan çiçeklerle ilçe adeta beyaza büründü.
Türkiye’nin kayısı üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Kağızman’da her yıl Nisan ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçek açıyor ve ilçe adeta beyaz bir gelinlik giymiş gibi görünüyor. Her yıl bu tarihlerde birçok kişi yüksek kesimlere çıkarak ilçenin kuş bakışı fotoğraflarını çekerek zaman geçiriyor.
Bu yılda Nisan ayı ile birlikte açan kayısı bahçeleri ile Kağızman beyaz gelinliğini giydi

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