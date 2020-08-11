Kağızman Kozlu köyü karantinaya alındı

Kağızman’da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü görülen Covid-19 vakaları sonrasında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma önlem aldı.

Kozlu köyü girişinde bariyer kuran jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman ilçesi Kozlu köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

