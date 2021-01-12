Kağızman’da 2, Digor’da 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü, Karakuş ve Digor ilçesine bağlı Kocaköy, karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Denizgölü ve Karakuş köyleri ile Digor Kocaköy karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur.” denildi.

Öte yandan Kağızman Şaban köyünde uygulanmakta olan karantina ise kaldırıldı.

