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Kağızman’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

KARS HABERLERİ  | 12.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kağızman’da canlı mühre ile kaçak avlanan şüpheli 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 3 kişi, canlı mühre ile kaçak keklik avı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma ekiplerince yapılan aramada 10 adet keklik, 9 adet ip tuzağı, 10 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 3 kişi ve ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlem yapılarak av koruma ekiplerine teslim edildi.

Kağızman’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kağızman’da canlı mühre ile kaçak avlanan şüpheli 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 3 kişi, canlı mühre ile kaçak keklik avı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada 10 adet keklik, 9 adet ip tuzağı, 10 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 3 kişi ve ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlem yapılarak av koruma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere ise toplamda 11 bin 277 TL idari para cezası kesildi.

Kağızman’da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

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