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Kağızman’da KÖYDES toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 10.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kağızman’da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı’nda yapıldı.Kağızman Halk Eğitm Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıya, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti Kağızman İl Genel Meclis üyeleri Cesım Karaca, Yavuz Aras ve Halil Kan ile 63 köy muhtarı katıldı.Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı’nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında yapılan oylama sonucunda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Cesim Karaca ve Yavuz Aras, Bulanık Köy Muhtarı Zorbey Arduc ile Akören Köy Muhtarı Selman Aydın 1 yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliklerine seçildi.Encümenleri kutlayan Kaymakam Çınar, Kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını belirtti.Toplantı daha sonra Kağızman’’da KÖYDES tarafından yapılan yatırımların değerlendirilmesiyle son buldu.

Kağızman’da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı’nda yapıldı.
Kağızman Halk Eğitm Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıya, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti Kağızman İl Genel Meclis üyeleri Cesım Karaca, Yavuz Aras ve Halil Kan ile 63 köy muhtarı katıldı.
Kaymakam İshak Çınar Başkanlığı’nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında yapılan oylama sonucunda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Cesim Karaca ve Yavuz Aras, Bulanık Köy Muhtarı Zorbey Arduc ile Akören Köy Muhtarı Selman Aydın 1 yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliklerine seçildi.
Encümenleri kutlayan Kaymakam Çınar, Kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını belirtti.
Toplantı daha sonra Kağızman’’da KÖYDES tarafından yapılan yatırımların değerlendirilmesiyle son buldu.

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