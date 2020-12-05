YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti

Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti

AĞRI HABERLERİ  | 05.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ağrı'da iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu alevler arasından çıkaran baba, diğer iki çocuğuyla yanarak yaşamını yitirdi

Ağrı'da bir evde çıkan yangında baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti, anne ile diğer iki çocuğu ise ağır yaralandı.

Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında çıkan yangını fark eden baba Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkardı.

Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat'ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren baba Özgür, evlatlarıyla yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
PARTNERAleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorumAleyna Tilki: Aşı yaptırmak istemiyorum

Ağrı Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:07
Öğle
12:03
İkindi
14:29
Akşam
16:50
Yatsı
18:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Agrı Eczanesi
Merkez
Yol Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Deva Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.