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Kahraman itfaiyeciler ödüllendirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6.8’lik Elazığ depreminde fedakarlık göstererek, günlerce arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye erlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde iki anne ve iki çocuk olmak üzere toplamda 7 kişinin canlı bir şekilde beton zeminler arasından kurtulması ile gündeme gelen Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiye ekiplerini makamında ağırladı.İki gruptan oluşan 10 kişilik ekiple arama ve kurtarma çalışmalarına için İtfaiye ekiplerini tebrik eden Beyazgül, itfaiye erleriyle bir süre sohbet ettikten sonra İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Asoğlu’na ve itfaiye erlerine teşekkür plaketi sundu.İtfaiye erlerinin fedakarca çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarını tebrik ettiğini söyleyen Beyazgül, “Elazığ depreminde itfaiye ekibimiz AFAD’ın çağrısıyla derhal Elazığ’a gitmişti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6.8’lik Elazığ depreminde fedakarlık göstererek, günlerce arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye erlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde iki anne ve iki çocuk olmak üzere toplamda 7 kişinin canlı bir şekilde beton zeminler arasından kurtulması ile gündeme gelen Şanlıurfa Büyükşehir İtfaiye ekiplerini makamında ağırladı.
İki gruptan oluşan 10 kişilik ekiple arama ve kurtarma çalışmalarına için İtfaiye ekiplerini tebrik eden Beyazgül, itfaiye erleriyle bir süre sohbet ettikten sonra İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Asoğlu’na ve itfaiye erlerine teşekkür plaketi sundu.
İtfaiye erlerinin fedakarca çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarını tebrik ettiğini söyleyen Beyazgül, “Elazığ depreminde itfaiye ekibimiz AFAD’ın çağrısıyla derhal Elazığ’a gitmişti. Orada çalışmalarını yapmıştı. Gerçekten diğer ekiplerle birlikte çok fedakarlı bir çalışma yapmıştır. Göçük altında kalan her hangi bir kişi kendi birinci derece yakınıymış gibi gayretle çalıştılar ve ben oraya gittiğimde göz yaşı döküyorlardı. En son olarak da bir yıkık altında canlı çıkma ihtimali olmayan bir yerde bir insanı canlı olarak kurtarmak için kurtarma ekibine katıldılar. Gittiğimde de bizim Urfa ekibimiz iki anne ve iki çocuğunu canlı olarak göçük altında çıkardıklarını ifade etmişlerdi. Fedakarca çalışmalarından dolayı bugün kendilerini tebrik ettik. Allah eksikliklerini vermesin ama Allah memleketimize de bu tür belaları ve musibetleri yaşatmasın diliyorum. Deprem memleketine gitmek elbette ki üzücü bir şey ama Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın emriyle bütün birimlerin orada çalışıyor olarak görmek bizi memnun etmişti, halk orada sakindi. İçişler Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız oradaydı valimiz ve belediye başkanımız gayretle çalışıyordu. Diğer illerden gelen belediye başkanları, gerekli kuruluşlar diğer şehirlerimiz yardımlaşma ve dayanışma içerisindeydi. Gerçekten orada gördüğümüz bir şey, devlet ve millet el ele birlik içerisinde çalışıyordu. Elbette ki 82 Milyon bir ülkede yaşanmasını istemediğimiz hadiseler yaşanabiliyor ama netice olarak burada dayanışma içerisinde olmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.
İtfaiye erlerinden Osman Akbaş ise, “Depremi hissettiğimiz andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımın talimatıyla hemen hazırlığımızı yapıp, Elazığ’a doğru yola çıktık. Orada 4 gün boyunca arama ve tarama çalışmaları yaptık. Toplamda 11 tane canlı enkaz altında çıkardı 7 tanesi canlıydı ve daha sonra ise şehrimize döndük. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi davet etti makamına ve bizleri çalışmamızdan dolayı tebrik etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. hem Elazığ’a gelip bizlere destek verdiği için hem de bizi makamında ağırladığı için” diye konuştu.

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Akçal Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Merkez
Koreli Eczanesi
Merkez
Şeyhanlılar Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
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