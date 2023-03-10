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Kahraman köpek Proteo’nun ismi Kuşadası’nda yaşayacak

10.03.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibiyle Adıyaman’da görev yaparken ölen ‘Proteo’nun ismini Can Dostlar Defin Alanı adıyla açtığı hayvan mezarlığında yaşatacak.

Kahraman köpek Proteo’nun ismi Kuşadası’nda yaşayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yardım faaliyetleri için Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan arama kurtarma köpeği Proteo’nun ismi Kuşadası’nda ölümsüzleşecek. Hayvan dostu çalışmalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılında Yeniköy yolu üzerinde 700 metrekarelik alan üzerinde Can Dostlar Defin Alanı adıyla açılan hayvan mezarlığı bundan böyle kahraman köpek Proteo’nun adını taşıyacak. Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında ele alınan isim değişikliği, İmar Komisyonunun konuyu kararlaştırmasının ardından gerçekleşecek.

SON GÖREV YERİ TÜRKİYE OLDU

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpeklerden olan ve hassas burnu ile 3 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına yardımcı olan Proteo isimli köpek, 12 Şubat’ta Adıyaman’da hayatını kaybetmişti. 2015’te Guatemala’da yaşanan toprak kayması, 2016’da Ekvador’da ve 2021’de Haiti’de gerçekleşen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo, Mexico City’deki bir askeri polis tugayının üyesiydi.

4 aylıkken başlayan eğitimlerle arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespiti konusunda uzmanlaşan Proteo’nun 9 yıl 8 aylıkken katıldığı son görevin adresi Türkiye oldu. Proteo’nun hayatını kaybetmesi hem Türkiye’de hem de Meksika’da büyük üzüntüye neden oldu. Meksikalı ekipler, Proteo’nun cenazesini de Meksika bayrağına sarılı bir tabutla yanlarında götürdü. Proteo için Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’nda saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Törende Meksika Ordusu yetkilileri Proteo’ya şükranlarını dile getirdi.

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