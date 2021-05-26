Kahraman Olgaç 12. Anma Satranç Turnuvası, yarın çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eski federasyon başkanı anısına her yıl düzenlenen turnuva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl 'chess.com' platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Turnuva, açık ve 16 yaş altı olmak üzere iki kategoride yapılacak.

