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Kahraman sağlıkçıya MHP’den destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.06.2020 19:13 | Son Güncelleme

MHP Gaziantep Milletvekili Dr.

Kahraman sağlıkçıya MHP’den destek

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan, sosyal medyadan paylaşımla Gaziantep’te hasta yakınları tarafından darp edilen acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak’a destek verdi.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teessürle öğrendiğim Gaziantep Üniversitesi ’nde zor şartlar altında fedakarlıkla görev yapan sağlık personelimize karşı uygulanan şiddeti kınıyorum.Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Taşdoğan’ın paylaşımına takipçileri de destek verdi.
Yaklaşık 5 aylık pandemi sürecinde görevi için ailesi ile bile telefon aracılığıyla görüşebilen Acil Tıp Teknisyeni Eyyüp Toprak, görev yaptığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Muayene Odası’nda bekletildiğini ileri süren bir hastanın 2 yakını tarafından darp edilerek, burnu 3 yerinden kırılmıştı. Sağlıkçının darp edilme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, muayene odasından bekleme alanına taşan olayda, taraflar araya giren güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları tarafından güçlükle ayrılmıştı.

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