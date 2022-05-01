YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

01.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunun mezarı başında dua okudu, kabre su döktü.

Baba Halisdemir, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Arife günü oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirten Halisdemir, "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Allah gani gani rahmet eylesin, oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu, vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım." dedi.

Ailesiyle Manisa'dan gelen Murat Turgut da bayramı Niğde'ye geçireceklerini belirtti.

Bayramları, şehitler sayesinde dolu dolu yaşayabildiklerini dile getiren Turgut, "Ömer ağabeyim gibi Fethi Sekin'ler ve ismini sayamadığım birçok şehitlerimiz olduğu sürece her zaman bayrağımız dalgalanacaktır, ezanlarımız minarelerden yükselecektir. Çok şükür, böyle evlatlar yetiştirecek analar, babalar mevcut. Allah öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Allah'ım bizlere de şehadeti nasip eder inşallah." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyorİşitme engelli milli gülleci Fatma Gül, olimpiyat madalyası için çalışıyor
Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldüKonya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Diyarbakır'da bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındıDiyarbakır'da bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı şehit Niğde Ömer Halisdemir

Niğde Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:39
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:38
Yatsı
21:04
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.