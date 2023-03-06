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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan, Başkan Gürkan’a ziyaret

06.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaşanan afetin ardından görevlendirildiği deprem ili Malatya’ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Belediye Başkanları İstişare Toplantısı sonrası Malatya’da gerçekleşecek faaliyetlerde görevlendirilen Kahramankazan Belediyesi, bölgede ekiplerin yoğun çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri; çadır, gıda, temizlik gibi birçok alanda faaliyet göstermek üzere süresiz şekilde görevlendirildi. Bölgedeki yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çabalarıyla birçok vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılırken, süreçle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Başkan Oğuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek hem bilgiler aldı hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Deprem sonrasında Malatya’nın yaralarını sarmak için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile istişarelerde bulunduklarını ifade eden Oğuz, "Malatya’nın yeniden eski haline dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz liderliğinde, devlet kurumları koordinesinde ve gönlü güzel vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa sürede yaralarımızı sarmış olacağız" dedi.

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