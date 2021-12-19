Kahramankazan ilçesinde bir köpek domuzların saldırısı sonucu ağır yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, domuzların saldırısı sonucu ağır yaralanan ve bir bacağı kopan köpek tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, Ciğir Mahallesi'nde yaralı bir köpeğin olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce ağır yaralı bulunan ve sağ ön bacağının koptuğu görülen köpek Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı.

Yapılan incelemede, köpeğin domuzların saldırısına uğradığı belirlendi.

"Mazlum" adı verilen ve başarılı ameliyatın ardından yaşama tutunan köpeğin tedavisi sürüyor.

Belediye ekipleri, "Mazlum"un sağlık durumunu hassasiyetle takip ediyor.

