YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu

Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu

ANKARA HABERLERİ  | 18.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kahramankazan'da arama kurtarma ekibi kuruldu

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde, gönüllü personelden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu.

Olası doğal afetlerde görev almak üzere, gönüllü 30 personelin katılımıyla kurulan ekip, eğitim çalışmalarına başladı.

Eğitimler, İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olarak da görev yapan Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından veriliyor.

Ömer Ünal, ilk gün eğitiminde, ekipmanları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

İzmir'deki depremin ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirten Ünal, "3 ay gibi bir zaman sonunda olası bir doğal afete müdahale edebilecek duruma geleceğiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
12:50
İkindi
15:12
Akşam
17:32
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
Ceylin Eczanesi
Cankaya
Ece Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Tepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.