YURTHABER
  4. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Takip Sistemi’ni tanıttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Takip Sistemi’ni tanıttı

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaşlılara özel olarak geliştirilen Yaşam Takip Sistemi’ni tanıttı.Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı standında Türkiye’de ilk yaşlılara özel olarak geliştirilen ‘Yaşam Takip Sistemi’ tanıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaşlılara özel olarak geliştirilen Yaşam Takip Sistemi’ni tanıttı.

Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı standında Türkiye’de ilk yaşlılara özel olarak geliştirilen ‘Yaşam Takip Sistemi’ tanıtıldı. Projeyi tanıtan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Belediye olarak yaşlıları önemsediklerini belirten Taşkıran, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın hem sağlıklarının hem takibini yapabilmek hem de güvenliklerini takibini yapabilmek için bu projeyi geliştirdik. Yaklaşık 3 yıldır yaşlılarımıza hizmetimizi sunmaya başladık. Evlerine cihazları kuruyoruz ve buna bağlı olarak gaz, duman ve su sensörümüz var. Evinde herhangi bir yangın durumu olduğunda ya da gaz kaçağı olduğunda bizim çağrı merkezime sinyal düşüyor. Biz oradan takibini yapabiliyoruz. Sağlık problemi olduğunda boynuna takılı olan panik butonunda basıyor ve bizimle iletişime geçiyor. Bizde anında gerekli yerlere haber veriyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Dış ilişkiler ver Ar-Ge Başkanı Emrah Hatunoğlu ise belediyenin diğer projelerinden bahsederek, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Esenler Belediyesi, Ankara’da ’Akıllı Şehir’ sergisine katıldıEsenler Belediyesi, Ankara’da ’Akıllı Şehir’ sergisine katıldı
Gazi Üniversitesinde Excimer Lazer Ünitesi açıldıGazi Üniversitesinde Excimer Lazer Ünitesi açıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Buket Eczanesi
Cankaya
Boncuk Eczanesi
Cankaya
Bilge Şen Eczanesi
Yenimahalle
Aylin Kılıç Eczanesi
Mamak
Kübram Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Kuzucu Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.