Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden tasavvuf musikisi konseri

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 100. yıl kutlama etkinliklerinin yıl boyu devam edeceğini söyledi. Güngör, “100. yıl kutlamalarımız 3 Ocak 2020 tarihinde başladı ve hızla devam ediyor. Bu kapsamda spordan sanata, kültürden edebiyata birçok etkinlik yapıyoruz. Gönüllülerimizin oluşturduğu ilahi dinletisi vardı ve güzel bir etkinlik oldu. 12 Şubat’ta Cumhurbaşkanımızın gelişiyle birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacağız ama biz 2020 yılının tamamını 100. yıl olarak kutlayacağız. Bundan sonraki kutlamaların tamamı da 100. yıl çerçevesinde olacak. Askerlerimiz sınır ötesinde vatanımız için canla başla mücadele ediyorlar. Şehitlerimiz var bugün ve onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Vatanımızın başı sağ olsun” diye konuştu.

Konser nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Düzenlenen tasavvuf musikisi konseri bizleri rahatlattı ve dinlendirdi. Organize eden başta başkanımız ve Büyükşehir B:elediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

