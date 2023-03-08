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Kahramanmaraş Dondurma Müzesi depreme tadilatta yakalandı

08.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik değerleri arasında yer alan Dondurma Müzesi'nin bulunduğu Katip Han Konağı, depremleri hafif hasarlarla atlattı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Kahramanmaraş'ta çok sayıda tarihi yapının yıkılmasına ya da hasar görmesine neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesinde Ulu Camii'nin bitişiğinde yer alan, 200 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu değerlendirilen Katip Han Konağı ise depreme rağmen ayakta kalmayı başardı.

Kentin yöresel mimarisini yansıtan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek 2018 yılında Dondurma Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan yapının deprem sonrası bazı duvarlarında çatlaklar oluştuğu, çatısından kiremitlerin düştüğü görüldü.

Bir süre önce dış cephe tadilatı için çalışma başlatılması nedeniyle kurulan iskelelerin bir bölümü ise yan yattı.

Müzenin komşu esnafından Adnan Dağkıran, AA muhabirine, çok büyük bir felaket atlattıklarını, canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini söyledi.

Bölgenin çekim merkezlerinden Kahramanmaraş Dondurma Müzesi'nin sağlam kalmasının sevindirici olduğunu söyleyen Dağkıran, "Tamiratı yapılacak, eski düzenine girecek inşallah. Dış cephelerinde çatlak yerler var. İç kısımlarını göremedik. Oralarda da çatlaklar olabilir. Çatıdan kiremitler dökülmüş. İnşallah ilerisi iyi olacak. Bakacağız hep beraber kalkınmaya çalışacağız." dedi.

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deprem tadilat

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