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Kahramanmaraş EXPO 2023’e hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 15.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde “Doğa Dosttu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla hazırlanan EXPO 2023 ile ilgili çalışmalar devam ediyor.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen EXPO 2023 danışma kurulu toplantısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay katıldı.Toplantıda, Kahramanmaraş’ı bir üst lige taşıyacak, marka şehir haline getirecek ve önemli projelerin gerçekleştirilmesi noktasında tüm kurumlarla ortak çalışma yürütmek adına yapılması gerekenler ele alındı.Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada,“EXPO 2023 Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde “Doğa Dosttu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla hazırlanan EXPO 2023 ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen EXPO 2023 danışma kurulu toplantısına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay katıldı.
Toplantıda, Kahramanmaraş’ı bir üst lige taşıyacak, marka şehir haline getirecek ve önemli projelerin gerçekleştirilmesi noktasında tüm kurumlarla ortak çalışma yürütmek adına yapılması gerekenler ele alındı.
Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada,“EXPO 2023 Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e kadar yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyon içerisinde ilimizin daha ileriye taşınması için belediyelerimizle, sanayi ticaret odamızla, üniversitelerimizle ve toplumumuzun tüm kesimleriyle gayret içerisinde olacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda EXPO 2023 ile ilgili yapılanlar, yapılacaklar belediyelerimizin ve odalarımızın işbirliğinde yapılacakları değerlendirdik. EXPO 2023 bizim için önemli. Uluslararası önemli etkinliklerimizden biri. Biz de el birliği ile valiliğimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve odalarımızla bu organizasyonun Kahramanmaraş’a yakışır bir şekilde sonuçlanması için gayret ediyoruz, koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu değerlendirmelerde bulundu:
Gerçekten Kahramanmaraş’ı bir üst lige taşıyacak, marka şehir haline getirecek bu çok önemli projenin gerçekleştirilmesi noktasında tüm kurumlarımızla beraber ortak çalışma yürütmenin gereğine inanıyoruz. Kahramanmaraşımızı ön saflara taşıyacağız. Hep birlikte tüm gayretimizi Kahramanmaraş’ı marka şehir haline getirmek. Başta valimiz olmak üzere tüm katılımcı başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya Kahramanmaraş’ı iyi yerlere taşımaya gayret edeceğiz.”
EXPO 2023 sergi alanındaki ağaç dikim töreni gerçekleştirilerek isimleri yazılı levhalar gelecek kuşaklara miras olarak ağaçlara asıldı.

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