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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Kabakçı’ya ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kahraman Maraş İl Müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı’ya ziyarette bulundu.Kahraman Maraş İl Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü Mustafa Arguz ve Ökkeş Solmaz, Türkoğlu İlçe Müdürü Hüseyin Akkaya ve Andırın Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Kayran İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette Andırın Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Ayhan, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya Andırın Gençler Birliği Forması hediye etti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Kabakçı’ya ziyaret

Kahraman Maraş İl Müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri, Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı’ya ziyarette bulundu.
Kahraman Maraş İl Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü Mustafa Arguz ve Ökkeş Solmaz, Türkoğlu İlçe Müdürü Hüseyin Akkaya ve Andırın Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Kayran İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Andırın Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Ayhan, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya Andırın Gençler Birliği Forması hediye etti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Kabakçı’ya ziyaret

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