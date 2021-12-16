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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kahraman, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kahraman, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları, oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Kahraman, "101 yıllık kadim bir kurumun 101 yıllık sürede ülkemize, milletimize ve bu kadim coğrafyaya yaptığı hizmetleri gönülden takdir ediyorum. Bir vatandaş olarak sağlıklı ve objektif haberin kaynağı olarak Anadolu Ajansı olması bizim için gurur verici. Dünya içerisindeki diğer ajanslar içerisinde Anadolu Ajansının gelmiş olduğu seviye ve kalite ülkemiz için gurur verici ve sevindirici. Süreç o kadar hızlı ilerliyor ki fotoğraflara bakarken yani 3-4 yıl olmuş gibi hissettiğimiz zihnimizde öyle yer eden fotoğrafları aslında geçen 1 yıllık sürede olduğunu görünce ister istemez hakikaten şaşırdık." diye konuştu.

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