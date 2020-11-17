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Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.11.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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