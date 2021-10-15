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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

15.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Y.A, A.A, A.F, H.H. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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